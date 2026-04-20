Apoya a perros y gatos vulnerables: invita Municipio al “Croquetón”.

Puedes donar croquetas y artículos de limpieza en apoyo a los animalitos de la ciudad.

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, invita a “Croquetón”, donde empresas, comercios y ciudadanía podrán donar croquetas y artículos de limpieza para beneficio de perros y gatos en situación vulnerable, mejorando su cuidado y fortaleciendo el apoyo a refugios del Gobierno Municipal.

Tienes hasta el 30 de abril para ser parte de esta colecta, para adquirir donativos que permitan que más animales reciban alimento y atención. Esto impulsa a la comunidad para que participe en el cuidado de los animales.

Los puntos de recolección están disponibles durante todo el mes de abril en el Edificio Eloy S. Vallina, en el tercer y cuarto piso, así como en la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, ubicada en avenida Periférico de la Juventud número 7120, colonia Cumbres I.

Participar es fácil y el impacto es real. El Gobierno Municipal invita a ser parte de esta iniciativa y ser la diferencia con una acción que mejora la vida de los animales.