Quiso ganarle al camion y terminó con las llantas al cielo en la Tecnológico

Chihuahua, Chih.– Lo que parecía una maniobra de rutina terminó en un aparatoso accidente sobre la avenida Tecnológico, a la altura de la calle Arcos, donde una camioneta terminó volcada tras un intento fallido de rebase a un camión de maquila.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor —un joven de 23 años— habría pisado de más el acelerador en su intento por ganarle el paso a la pesada unidad.

La maniobra salió mal: perdió el control del volante y la camioneta, una Robust, acabó volcada en plena vialidad.

Versiones en el lugar señalan que el guiador presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, lo que habría sido un factor determinante en el percance.

No viajaba solo: un acompañante también iba a bordo al momento del accidente.

El impacto generó movilización inmediata.

Elementos de la Policía Vial arribaron para acordonar la zona, tomar nota de los hechos y comenzar con el peritaje correspondiente, mientras una grúa realizó las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Hasta el cierre de este reporte, no se han confirmado personas lesionadas, aunque el susto —y los daños— ya estaban hechos.

Otra historia que deja claro que, en la vía, un segundo de imprudencia puede terminar con todo de cabeza.