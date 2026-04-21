HomeLocalCongreso del Estado será sede del foro sobre política migratoria en Chihuahua.
Local

Congreso del Estado será sede del foro sobre política migratoria en Chihuahua.

La redaccióncongresodestacadoforopolitica migratoria

El estado de Chihuahua, reconocido como punto estratégico en el tránsito y destino de personas migrantes, será sede del foro “Nueva Política Migratoria y de Asilo en el Estado de Chihuahua”, que se realizará este martes 21 de abril, de 9:00 a 11:00 horas, en el Mezzanine del Poder Legislativo Estatal.

El evento reunirá a autoridades, legisladores, academias, organizaciones civiles, agencias internacionales y representaciones consulares, con el objetivo de dialogar sobre el fortalecimiento del marco normativo local en materia de movilidad humana, bajo enfoques de derechos humanos, género y diversidad.

Con ello, se busca generar propuestas que permitan mejorar la atención y protección de las personas en contexto de movilidad en la entidad.

En la mecánica de evento se dispondrán tres mesas de trabajo:

Mesa 1 Contextos migratorios y de asilo en el Estado de Chihuahua.
Mesa 2 Acciones de gobierno para la atención y protección de los derechos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional.
Mesa 3 El papel del Poder Legislativo frente a la creación de marcos normativos respetuosos de los derechos humanos.

Cabe mencionar que al foro han confirmado su asistencia los cónsules de Guatemala y Honduras, Carlos Ranferi Gómez López y Darwin Antonio Medina Rodas, respectivamente.

Tags :congresodestacadoforopolitica migratoria