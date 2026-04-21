Congreso del Estado será sede del foro sobre política migratoria en Chihuahua.

El estado de Chihuahua, reconocido como punto estratégico en el tránsito y destino de personas migrantes, será sede del foro “Nueva Política Migratoria y de Asilo en el Estado de Chihuahua”, que se realizará este martes 21 de abril, de 9:00 a 11:00 horas, en el Mezzanine del Poder Legislativo Estatal.

El evento reunirá a autoridades, legisladores, academias, organizaciones civiles, agencias internacionales y representaciones consulares, con el objetivo de dialogar sobre el fortalecimiento del marco normativo local en materia de movilidad humana, bajo enfoques de derechos humanos, género y diversidad.

Con ello, se busca generar propuestas que permitan mejorar la atención y protección de las personas en contexto de movilidad en la entidad.

En la mecánica de evento se dispondrán tres mesas de trabajo:

Mesa 1 Contextos migratorios y de asilo en el Estado de Chihuahua.

Mesa 2 Acciones de gobierno para la atención y protección de los derechos de las Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional.

Mesa 3 El papel del Poder Legislativo frente a la creación de marcos normativos respetuosos de los derechos humanos.

Cabe mencionar que al foro han confirmado su asistencia los cónsules de Guatemala y Honduras, Carlos Ranferi Gómez López y Darwin Antonio Medina Rodas, respectivamente.