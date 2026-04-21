Intenso trabajo territorial fortalece cercanía de Rosana Díaz con el Distrito 4.

Cd. Juárez, Chih., Como parte de su compromiso de mantenerse cercana al pueblo juarense, la diputada local Rosana Díaz realizó un intenso recorrido por diversas colonias del Distrito 4 en Ciudad Juárez, donde sostuvo reuniones con líderes y vecinos.

Durante estos encuentros, la legisladora escuchó de primera mano las necesidades más sentidas de las y los colonos, al tiempo que compartió los avances de su trabajo legislativo desde el Congreso del Estado, destacando las iniciativas y gestiones impulsadas en beneficio de las familias juarenses.

Díaz Reyes expresó su agradecimiento por el respaldo y la confianza recibida por parte del pueblo juarense, reiterando su compromiso de seguir siendo una voz firme que represente sus causas en el Poder Legislativo.

“Mi responsabilidad es estar en territorio, escuchar y trabajar para que las decisiones que se toman en el Congreso respondan verdaderamente a lo que la gente necesita”, afirmó.

La diputada subrayó que continuará recorriendo las colonias del distrito, fortaleciendo el vínculo con la gente y promoviendo acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.