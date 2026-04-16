Inicia Gobierno Municipal pavimentación de 3 calles con participación directa de vecinos.

Bajo el esquema de coparticipación 50/50

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Consejo de Urbanización Municipal (CUM), inició la pavimentación con concreto hidráulico de tres calles en las colonias Deportistas, San José y Santo Niño, mediante el esquema de coparticipación 50/50, que permite a las y los vecinos trabajar de la mano con la autoridad para transformar su entorno.

Estas acciones forman parte del compromiso del alcalde Marco Bonilla de mejorar la infraestructura vial y elevar la calidad de vida de las familias chihuahuenses, acercando soluciones concretas a las colonias que por años han esperado mejores condiciones en sus calles.

El esquema de coparticipación impulsa la corresponsabilidad ciudadana, donde las y los beneficiarios aportan junto con el Gobierno Municipal para hacer posibles obras duraderas, fortaleciendo el sentido de comunidad y garantizando resultados visibles en menor tiempo.

Los trabajos contemplan la preparación del terreno, nivelación, compactación y la colocación de concreto hidráulico, material que brinda mayor resistencia y durabilidad ante el uso diario y las condiciones climáticas, además de reducir costos de mantenimiento a largo plazo.

Con estas obras, se mejora la movilidad vehicular y peatonal, se facilita el acceso a servicios básicos y se incrementa la seguridad en la zona, impactando de manera directa en la calidad de vida de las familias beneficiadas.

El Gobierno Municipal reconoce la confianza de las y los ciudadanos que participan en este programa e invita a más chihuahuenses a acercarse al CUM para conocer los beneficios de este esquema, que permite avanzar más rápido en la pavimentación de calles en la ciudad.

Para más información, se pueden comunicar al 614-410-90-09, al 072, o bien, acudir a las oficinas del CUM ubicadas calle Cuarta y Ochoa número 3610, en colonia Santa Rosa.