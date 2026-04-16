Construcción de Torre Sophia estaba detenida por falta de documentación: Municipio.

Se acatará la orden que emita el TEJA, sin embargo, enviarán motivos de porque no habían emitido las licencias.

La directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno Municipal, Adriana Diaz, explicó que el motivo por el que fue suspendido la otorgación de permisos al Grupo R10 para la construcción de la Torre Sophia, fue por falta de documentación.

Detalló que, hacía falta que dicha constructora garantizara contar con el documento que avalara que eran propietarios del predio donde se planea construir esta vivienda vertical, la cual se prevé se ubique en la zona de San Felipe.

A su vez, Diaz Negrete, detalló que, como parte del Gobierno Municipal, se acatará la resolución que emita el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), como siempre respetuosos de la ley y de las autoridades superiores. Asimismo, explicó que en estos días enviarán los motivos por el cual no se había otorgado dichas licencias para la construcción de este inmueble.

Finalmente, detalló que se ha trabajado con Grupo R10, y ya hay proyectos que fueron avalados, para su construcción, además de que hay otros pendientes, lo que significa que ya se había trabajado en conjunto con esta constructora con anterioridad.