Cumple Marco Bonilla con vecinos de Jardines de Sacramento; estrenan el nuevo Parque la Ribereña.

Inauguraron este espacio construido gracias a la colaboración de todos mediante el Presupuesto Participativo.

El alcalde Marco Bonilla, inauguró el Parque la Ribereña ubicado en la colonia Jardines de Sacramento, el cual fue construido gracias al Presupuesto Participativo y viene a brindar un espacio de encuentro, comodidad y de recreación en la zona para beneficio de cientos de familias.

A este espacio, se le colocaron juegos para niñas y niños, ejercitadores, un quiosco, así como una barda perimetral, además de la instalación de luminarias LED en toda el área, lo que tuvo una inversión de más de 5.9 millones de pesos.

Durante su mensaje, el Alcalde detalló que esta visita es para avalar que sí se cumple, ya que ahora esta zona se ve muy diferente que antes que él llegó a recorrer la colonia donde predominaba un lote baldío, y esto es muestra de todo un equipo de gobierno y ciudadanos que se unen para trabajar en brindar resultados.

“Esta obra significa más que un parque, es un área de convivencia, de calidad vida, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores seguros y felices, y este es un legado que se les va a dejar para sus vidas” expresó, Marco Bonilla.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, detalló que esta fue una victoria de todos los vecinos al unirse a través de este mecanismo que brindó las mejores condiciones a este espacio, por lo que reconoció a cada uno este esfuerzo.

Inés Franco, vecina y promovente de la obra, agradeció también la iniciativa de cada vecino, así como al Gobierno Municipal por los trabajos realizados, y destacó que continuará esta colaboración para dar más resultados.

Asimismo, el diputado del Distrito 17, Carlos Olson, detalló que los trabajos en la ciudad continúan, y se ha visto un gran desarrollo en la capital en materia de obra pública y con las políticas públicas del Gobierno Municipal, se ha avanzado en otros rubros también como seguridad, economía y más.

Durante este evento, se realizó una feria de servicios del Gobierno Municipal donde hubo cortes de cabello y registro del deporte, servicios de salud dentales, médicos y psicológicos, además de servicios para mascotas como vacunación antirrábica, ectodesparasitación, registro de mascotas y entrega de cartillas; además del Teso Móvil acercando servicios de la Tesorería Municipal como pago del Predial.