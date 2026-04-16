Dorados UACH al borde del descenso; caen en Morelia.

Perdieron ante Panteras de la Universidad Montrer y solo queda un partido.

En el marco de la última semana de la temporada 2025-2026 de la Asociación de Basquetbol Estudiantil División I, los Dorados de la la Universidad Autónoma de Chihuahua visitaron a la escuadra de las Panteras de la Universidad Montrer, en un encuentro que culminó con marcador de 95-70 a favor del cuadro local.

Los anfitriones mostraron una propuesta ofensiva sólida y dinámica, logrando establecer el ritmo de juego y capitalizando oportunidades en transición, lo que le permitió construir una ventaja progresiva a lo largo de los cuatro periodos.

A pesar de los intentos de reacción por parte del representativo de la UACh, la consistencia y efectividad del rival resultaron determinantes.

Panteras tuvo como figura principal a Ricardo Marín, quien firmó una destacada actuación con 23 puntos, consolidándose como el referente ofensivo del partido.

A su esfuerzo se sumaron Iván Gallegos, con 20 unidades y un papel clave en la distribución del balón al registrar 6 asistencias, así como José Díaz, quien aportó 18 puntos.

Por parte de Dorados UACh, Luis Chávez encabezó la ofensiva con 15 puntos, seguido por Juan López con 11 y Christian Apodaca con 10 unidades, quienes buscaron mantener a su equipo en la contienda durante distintos lapsos del encuentro.

En el aspecto defensivo y de recuperación, Andréi Tovar destacó con 7 rebotes, mientras que, la generación de juego se distribuyó entre varios elementos, alcanzando el equipo un total de 22 asistencias.

El representativo de la UACH mostró carácter en distintos momentos del partido; sin embargo, enfrentó dificultades para contener el ritmo ofensivo del rival y mejorar su porcentaje de acierto, particularmente desde la larga distancia, donde registró un 20% en tiros de tres puntos.

Este jueves la Autónoma de Chihuahua visitará a los Leones de la Universidad Anáhuac campus Querétaro en lo que representará el último compromiso para los chihuahuenses en la temporada regular. El duelo está programado a las 14:00 horas.