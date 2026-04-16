Invita SDR a aprovechar el PEUA a dos semanas del cierre de registro.

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), reitera la invitación a las y los productores agrícolas para que aprovechen las últimas semanas de registro al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA), cuya fecha límite es el próximo 28 de abril.

Este esquema, impulsado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, brinda un incentivo en la tarifa eléctrica para equipos de bombeo y rebombeo agrícola, lo que permite disminuir costos operativos y mejorar la rentabilidad de las unidades de producción.

La SDR llama a quienes aún no han realizado su trámite a no dejar pasar esta oportunidad, ya que este apoyo representa un respaldo directo para fortalecer la actividad agrícola en la entidad.

Para facilitar el acceso al programa, la dependencia estatal mantiene disponible el acompañamiento y asesoría durante todo el proceso de registro.

Las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 614 214 4100 de la Oficina de Representación, así como al Área de Uso Sustentable del Agua de la SDR al 614 429 3300, extensiones 12552, 17747, 12514 y 12573.