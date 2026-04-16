Convoca Cultura a participar en la edición 2026 Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias.

La Secretaría de Cultura convoca a la comunidad científica y artística de la entidad a participar en la edición 2026 del Premio Chihuahua “Vanguardia en Artes y Ciencias”.

La convocatoria estará vigente hasta el próximo 26 de junio de 2026 y se podrá participar con trabajos originales en las áreas de Ciencias Tecnológicas, Ciencias Biológicas, Ciencias Sociales, Literatura, Artes Visuales, Música, Periodismo y Artes Escénicas.

Es dirigida a personas mayores de 18 años que tengan su domicilio y radiquen actualmente en Chihuahua, con una residencia mínima comprobable de cinco años, así como aquellas que sean nacidas en la entidad y radiquen en otra región del país.

Se considerarán trabajos originales, es decir, de creación única, que no sean copia de un trabajo u obra ya existente y deben entregarse en un sobre cerrado y sellado.

La dependencia gestionará a través de instancias educativas o gubernamentales un jurado para cada disciplina, que será integrado por tres profesionales en los campos respectivos, cuyos nombres serán dados a conocer una vez concluido el dictamen.

Los ganadores serán acreedores a un premio único e indivisible de 100 mil pesos y la ceremonia de premiación se llevará a cabo en noviembre. La sede y horario se darán a conocer oportunamente.

Casos no previstos serán resueltos por la instancia convocante. El jurado podrá declarar desierto o improcedente otorgar el “Premio Chihuahua 2026” en cualquiera de sus ámbitos, en caso de que no se hayan presentado propuestas completas o que no existan los méritos para otorgarlo.

Para mayores informes, las y los interesados pueden acudir al Departamento de Programación y Desarrollo Artístico de la Secretaría de Cultura, en avenida Universidad y División del Norte S/N, colonia Altavista, en Chihuahua capital, teléfono 614-214-4800, extensión 202 o 242.