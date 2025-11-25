Arrancan Convivencias Deportivas de Preparatorias Estatales con más de 700 estudiantes

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) puso en marcha las XXXIII Convivencias Deportivas del Subsistema de Preparatorias Estatales, en la que participan más de 700 estudiantes de escuelas públicas y privadas.

Durante dos días las alumnas y alumnos de las regiones de Juárez, Chihuahua, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Parral y San Juanito, pondrán en práctica su talento en las disciplinas de ajedrez, baloncesto, futbol, tochito bandera, voleibol, beisbol y atletismo.

La inauguración del evento estuvo a cargo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Guillermo Márquez Lizalde, quien destacó la importancia de promover e impulsar el deporte como una herramienta para el desarrollo integral de la juventud.

“El deporte, además de ser una competencia sana y formativa, es también la mejor medicina preventiva, ya que mantiene fuerte y sano el cuerpo, el equilibrio entre la mente y las emociones. Además fortalece los valores, el respeto, la disciplina, la tolerancia, la responsabilidad y la colaboración”, comentó.

Agregó que esos valores que van poner en práctica en la cancha, en la vida cotidiana son fundamentales para construir mejores personas, mejores comunidades y sobre todo estudiantes éticamente responsables.

Como parte del acto protocolario se entregó el trofeo al ganador de la justa 2024, además se realizó el juramento de juego limpio, la arenga deportiva y el lanzamiento de la primera bola, en la disciplina de beisbol.