Propone Chihuahua cambios a leyes de ISR, IVA, IEPS y de Derechos para ajustar exenciones fiscales

El Congreso de Chihuahua en Sesión Ordinaria, aprobó por mayoría de votos enviar una iniciativa con carácter de Decreto ante el H. Congreso de la Unión, por la que se propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y la Ley Federal de Derechos, en materia de exención de impuestos en diferentes conceptos.

La obligación de pagar impuestos se fundamenta en la Constitución Política de México, en donde se señala que los impuestos deben ser establecidos por ley y que su recaudación es un deber ciudadano que garantiza el financiamiento de los servicios públicos y el desarrollo del país.

La diputada Carla Rivas Martínez, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, señaló que la contribución tributaria no solo es un mecanismo de recaudación, sino también un instrumento para promover la equidad y justicia social, al redistribuir recursos en función de las necesidades y prioridades del Estado; además, la Ley de Ingresos y el Código Fiscal ambos ordenamientos federales, establecen las normas específicas relacionadas con la determinación, recaudación y fiscalización de los impuestos. Estas normas buscan asegurar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera justa y equitativa.

En este sentido, en cuanto a la exención del ISR a diversas prestaciones laborales, se plantea que los trabajadores reciban íntegra y libre del impuesto mencionado, una serie de percepciones clave, tales como: gratificaciones y primas vacacionales otorgadas de forma general y la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), pago por tiempo extra, trabajo en días de descanso o jornadas en días inhábiles, así como los vales de despensa entregados mediante monederos electrónicos, cuando se otorguen conforme a la Ley del Seguro Social.

Respecto a los ajustes al IVA, se busca el apoyo a las familias, y estímulos regionales, para lo cual se plantea aplicar tasa cero a uniformes escolares formales y deportivos de educación básica y media superior, mantener en la frontera norte un estímulo equivalente al 50% de la tasa general; establecer por lo menos tres días sin IVA al año para la compra de ropa, útiles escolares, electrodomésticos, computadoras, gasolina y alimentos preparados, entre otros, hasta por 10 UMAS por unidad.

Asimismo, con el objetivo de reducir costos de transporte y aliviar presiones inflacionarias, se propone derogar el cobro aplicable a combustibles dentro del IEPS.

Por último, se plantea ajustar a la baja los derechos por la expedición de pasaporte, con tarifas más accesibles para vigencias de 1 a 10 años, dado a que es un documento indispensable de identidad y movilidad para las y los mexicano.

Con las reformas fiscales planteadas se busca apoyar directamente la economía de las familias, impulsar el consumo y promover condiciones más justas para trabajadores y contribuyentes.