Diputados apruebam iniciativa para eliminar impuestos en aguinaldos

Pasará al Congreso de la Unión para su discusión y votación por legisladores federales El Congreso del Estado aprobó la iniciativa impulsada por el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, para eliminar el cobro de impuestos a ingresos complementarios de los trabajadores, como aguinaldos, utilidades, horas extra y vales de despensa, que busca proteger la economía de miles de familias chihuahuenses.

La propuesta presentada por el legislador de Movimiento Ciudadano establece un blindaje fiscal para los trabajadores frente a un esquema federal que, por años, ha permitido que hasta el 35% del aguinaldo y porcentajes significativos de ingresos extraordinarios sean retenidos por el gobierno.

Esta iniciativa aprobada por el Congreso Estatal ahora pasará al Congreso de la Unión para su análisis, discusión y votación por legisladores federales. “Nada más urgente que dar la defensa total para los héroes de la clase trabajadora. Nada más urgente, más necesario y más justo que buscar emprender la lucha legislativa para que nunca más un trabajador sea despojado de gran parte de su riqueza”, declaró.

Con esta reforma, Chihuahua se convierte en la primera entidad del país que legisla de manera explícita para proteger el ingreso complementario de los trabajadores, marcando un precedente de resistencia frente a las políticas centralistas que castigan el esfuerzo y la productividad.

“Este triunfo no es mío, es de cada trabajador que ha visto su aguinaldo mutilado, su hora extra despreciada o sus vales de despensa irse a manos del régimen centralista. Esta es una victoria de los héroes de la clase trabajadora”, declaró.