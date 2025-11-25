Recibe Regidor Miguel Riggs sanción de 30 días por ejercer violencia en razón de género

El Gobierno Municipal de Chihuahua, informa que, el pasado 24 de noviembre, el Regidor Miguel Riggs fue notificado formalmente sobre la sanción de 30 días naturales de suspensión sin goce de sueldo, determinada por el Órgano Interno de Control dentro del expediente 2025/OIC/PRA0120, por ejercer violencia en razón de género en contra de la Síndica Municipal.

Los hechos ocurrieron durante el desarrollo de una sesión del Honorable Ayuntamiento, en la cual el Regidor actuó de manera irrespetuosa hacia la Síndica, vulnerando el Reglamento del H. Ayuntamiento y el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Municipio.

Tras el análisis del expediente y de los elementos obtenidos durante la investigación, se concluyó que su conducta constituía violencia de género y ameritaba la sanción impuesta.

Es importante señalar que el Órgano Interno de Control garantizó el respeto al debido proceso en cada etapa del procedimiento, actuando con objetividad, imparcialidad y estricto apego a la normativa vigente.

En particular, se atendió con perspectiva de género, privilegiando la protección de la persona afectada y el cumplimiento de los principios de ética pública.Con esta resolución, el Gobierno Municipal de Chihuahua reitera que no tolera ningún tipo de violencia y reafirma su compromiso de garantizar espacios laborales seguros, dignos y respetuosos para todas las personas servidoras públicas, fortaleciendo así la integridad institucional y la confianza ciudadana.