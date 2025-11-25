Fácil deslindarse, no hay preferencias en el PAN: Maru por pancarta y caravana a favor de Bonilla

La gobernadora Maru Campos cuestionó el deslinde del alcalde Marco Bonilla sobre las lonas colocadas en su favor durante el desfile del 20 de noviembre y afirmó que no existe ninguna preferencia dentro del PAN rumbo al proceso electoral de 2027. «Es muy fácil deslindarse, pero yo no nada más vi una lona del contingente, vi más de una», señaló. Añadió que, además del desfile, “al día siguiente tuvieron caravanas en varias zonas”.

Campos llamó al panismo y a la ciudadanía a no dejarse llevar por quienes aseguran contar con el respaldo de las dirigencias o del Ejecutivo estatal. “Quien se ostente de que tiene el visto bueno del presidente nacional del PAN, de la presidenta estatal del PAN, de la gobernadora del estado, es completamente una mentira», afirmó. Advirtió que, cuando se detecten mentiras, «ya sabremos si podemos confiar en esas personas o no para ser futuros candidatos».

La mandataria insistió en que no existe ninguna definición anticipada y que será un proceso abierto el que determine las preferencias. «Las preferencias las va a marcar un proceso primario abierto para la ciudadanía… va a ser a través de encuestas”, dijo, haciendo enfásis en que al momento no hay algún actor político preferido por ella ni por dirigentes del PAN.

Respecto a las encuestas que colocan a Bonilla por encima de otros panistas, Campos afirmó que no necesariamente reflejan la realidad interna. “Hay encuestas que tú como sabes salen muy bien, pero yo creo que es un autoengaño”, dijo. Agregó que este escenario termina perjudicando a todos: «Es un autoengaño para la ciudadanía, para los panistas y para el mismo precandidato, que no lo hace esforzarse más… por hacer un trabajo digno de lo que representa el PAN”.