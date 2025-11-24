Shedeur Sanders ya ganó en la NFL

Shedeur Sanders cerró un fin de semana inolvidable después de celebrar su primera victoria en la NFL como quarterback titular.

Ahora comienza una nueva semana con la ilusión de que el coach Kevin Stefanski lo ratificó como el QB que comenzará el partido ante los San Francisco 49ers para la semana 13.

Sanders se mantendrá como el quarterback de inicio del equipo para el próximo domingo en contra de San Francisco 49ers”, dijo Stefanski en videoconferencia.

El hijo del legendario Deion Sanders completó 11 de 20 pases para 209 yardas, con un pase de touchdown y una intercepción en la victoria de 24-10 sobre Las Vegas Raiders, lo que abrió desde el domingo las dudas sobre si se mantendría en la posición luego de que había jugado el partido debido a una conmoción del titular Dillon Gabriel.

Sanders se convirtió en el quarterback 42 en iniciar para los Cleveland Browns desde 1999, pero fue el primero en ganar su primer inicio en la NFL desde Eric Zeier en 1995. La victoria puso fin a una racha de 17 partidos perdidos para los Browns en juegos con un quarterback realizando su primera titularidad en su trayectoria. Esa fue la racha más larga de cualquier franquicia desde 1950, cuando se comenzaron a registrar los inicios de QB.

El trabajo número uno de un quarterback es ganar”, dijo Stefanski. “Así que, emocionado de que (Sanders) obtenga esa primera victoria en su haber. Y lo siguiente es la mejora, y eso es lo que hacen los jugadores jóvenes. Ciertamente, los quarterbacks jóvenes lo hacen. Te vuelves un partido mejor, y eso solo se logra trabajando en ello. Así que, ese será nuestro enfoque.”

Stefanski ratificó a Sanders en la posición pese a que Gabriel ya cumplió con el protocolo de conmociones de la liga.