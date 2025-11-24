¿Kevin Spacey se quedó sin hogar? Esto fue lo que dijo

fuente: unotv

Durante los últimos días, diversos medios internacionales difundieron la idea de que Kevin Spacey había quedado “sin hogar”, lo que generó una ola de preocupación entre sus seguidores.

La interpretación se originó después de que el actor hablara sobre su situación de vivienda en una entrevista publicada por The Daily Telegraph, en la que mencionó no tener una residencia fija.

Ante la multiplicación de titulares y mensajes que cuestionaban su estabilidad personal, Spacey decidió aclarar directamente su estado actual. A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de Instagram, explicó que la frase fue sacada de contexto y que no atraviesa situación de calle como algunos artículos sugirieron.

El actor tomó sus redes sociales para responder a los mensajes de preocupación que recibió desde que comenzaron a circular las versiones que aseguraban que no tenía un lugar estable donde vivir.

En el video difundido en Instagram, señaló que, aunque generalmente evita corregir información difundida por la prensa, la magnitud de los comentarios lo llevó a pronunciarse.

“Muchísimas gracias por su apoyo… pero quiero ser claro: no estoy sin hogar de la forma que los titulares están haciendo ver”, afirmó. Según explicó, su referencia a la falta de un domicilio permanente no debe interpretarse como una situación de calle, sino como consecuencia de su estilo de trabajo en la actualidad.

Spacey detalló que pasa temporadas en distintas ciudades dependiendo de los proyectos en los que participa. El actor calificó de imprecisa la forma en que algunos medios interpretaron su declaración original y reiteró que su realidad no corresponde a la imagen que se difundió.

La frase que generó confusión tras su entrevista

El origen de la interpretación provino de una entrevista reciente en la que habló sobre los cambios personales que ha enfrentado en los últimos años.

Según Spacey, la frase que menciona que está “sin hogar” fue tomada fuera de su contexto original, ya que la utilizó para hacer referencia a su carácter itinerante y a la falta de un lugar fijo de residencia, mas no a encontrarse en una situación de vulnerabilidad extrema.

Spacey subrayó que, aunque no posee actualmente una vivienda permanente, su estilo de vida responde a decisiones laborales y no a carencias económicas tan severas como algunas publicaciones sugirieron.

“Estoy viviendo donde hay trabajo. Espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero volver a establecerme”, indicó en su mensaje.

Con esta aclaración, el actor buscó poner fin a la especulación sobre sus condiciones actuales y explicar que su movilidad constante se ha convertido en parte de su rutina profesional a medida que retoma proyectos.

Su contexto financiero y las declaraciones previas

En los últimos años, Spacey ha enfrentado un proceso legal complejo que impactó sus finanzas. El actor ha reconocido públicamente que el pago de honorarios para su defensa en los casos de agresión sexual representó un gasto significativo.

En una entrevista anterior, comentó que la presión económica derivada de estos procesos lo llevó a vender su casa en Baltimore, lo que agravó la percepción sobre su situación financiera.

Una declaración ampliamente citada provino de su conversación con el periodista Piers Morgan, en la que Spacey habló sobre sus deudas acumuladas y la imposibilidad de mantener algunas propiedades.

Aunque reconoció desafíos económicos, aclaró que esto no se traduce en una falta absoluta de recursos ni en la situación extrema que los titulares sugerían.

La reunión de todos estos elementos —su estilo de vida itinerante, la venta de su residencia, los gastos legales y su actividad profesional irregular— contribuyó a que se generara la impresión de que el actor se encontraba en una situación más crítica de lo que él considera real.

Kevin Spacey: cuál fue el veredicto en su caso

El actor Kevin Spacey fue declarado no culpable en el juicio realizado en Reino Unido en 2023, donde enfrentaba nueve cargos relacionados con agresiones sexuales presuntamente cometidas entre 2001 y 2013.

El jurado del tribunal de Southwark Crown Court lo absolvió tras más de 12 horas de deliberación, determinando que la fiscalía no logró comprobar los señalamientos en su contra.

Este veredicto se sumó al fallo de 2022 en Estados Unidos, donde Spacey también ganó el juicio civil interpuesto por el actor Anthony Rapp.

En ese caso, el jurado concluyó que Rapp no pudo demostrar que Spacey lo hubiera tocado de manera sexual cuando él era menor de edad, como había denunciado. Ambos resultados representaron victorias legales importantes para el actor, quien había enfrentado múltiples acusaciones desde 2017.