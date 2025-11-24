Presenta alcalde Marco Bonilla avances en seguridad y crecimiento económico a consejeros de CANACINTRA

Ante integrantes del consejo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACITRA) Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla presentó los avances que el Gobierno Municipal tiene en temas como seguridad, crecimiento económico y soluciones viales como son los tres puentes al norte, oriente y poniente de la Capital.

Los empresarios de la industria de la transformación, escucharon al alcalde Marco Bonilla quien presentó gráficos sobre la reducción en homicidios, robos a negocios, detenciones, entre otros temas relacionados con la seguridad, los cuales fueron respaldados por los agremiados que forman parte de las mesas de seguridad y que tienen acceso a las estadísticas y reportes policiales.

En el mismo rubro de seguridad, el edil informó a los agremiados la construcción de la Comandancia de la Policía Municipal en la zona oriente, necesaria porque con la construcción de los parques industriales, aumentará la población en esta área del municipio.

Al pasar a los temas económicos, Marco Bonilla resaltó la promoción que el Municipio hace en Chihuahua dentro y fuera del país. Mencionó en este tema, que, en su gira por El Paso, hizo promoción de un video, que sorprendió al alcalde de esa ciudad.

La reunión fue en doble vía, porque el presidente de CANACINTRA Armando Gutiérrez Cuevas, abrió el micrófono a consejeros y agremiados, quienes aprovecharon para felicitarlo por la consolidación de programas para el apoyo a emprendedores, pequeñas y medianas empresas.