“La crisis del campo es política pública, no política partidaria”

Productores endurecen bloqueos: “Se equivoca gobierno federal, si lo que busca es deslegitimar la protesta de millones de personas”

El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano advirtió que las movilizaciones que paralizan aduanas, puentes y carreteras en distintos estados del país no tienen origen partidista, sino la urgencia de corregir un modelo agroalimentario que, según su líder, Yako Rodríguez, ha sido abandonado por el gobierno federal durante años.

“Se acabó el plazo para la ineficiencia. El gobierno se niega a reconocer el problema. Prefiere descalificar la protesta acusándonos de partidistas, cuando este movimiento es legítimo y nace de productores, transportistas y familias que ya no pueden sostener pérdidas”, afirmó.

Rodríguez señaló que la situación llegó a un punto crítico: carreteras tomadas, casetas cerradas y aduanas bloqueadas por grupos que se han ido sumando a la protesta en todo el país. En Ciudad Juárez, explicó, el Puente Libre y el retorno de tráileres desde Estados Unidos se encuentran colapsados. “Estamos por bloquear Zaragoza. Hay filas interminables de tráileres detenidos. No porque queramos afectar, sino porque no nos dejaron otra salida”, dijo.

El dirigente insistió en que la protesta no va dirigida contra los ciudadanos, sino contra un diseño económico que castiga al productor mexicano y protege a grandes intermediarios.

“Queremos que la gente de a pie, las amas de casa, los consumidores, entiendan algo: esto no es una guerra contra ustedes. Es contra un modelo que permite que unos ganen fortunas mientras nosotros perdemos nuestras inversiones para producir los alimentos que ustedes compran”.

Acusó que el país vive bajo un comercio subsidiado, impulsado por intereses empresariales que buscan controlar el mercado interno. “No vamos a abandonar esta lucha”, subrayó.

Rodríguez respondió directamente a la narrativa oficial que intenta encasillar el movimiento como una acción electoral. “Aquí hay gente de Morena, del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano. Yo soy de Morena. Esto no es de partidos; es de política pública, del trato indigno que el gobierno le ha dado al campo”, sostuvo.

Afirmó que el gobierno federal está alineado con intereses empresariales que frenan soluciones estructurales, señalando que figuras como Altagracia Gómez y Julio Berdegué permanecen en el gabinete gubernamental “siendo juez y parte en la agricultura”.

“Si el presupuesto de los partidos se destinara a producir alimentos, no estaríamos aquí”

Rodríguez criticó la manera en que el Estado asigna recursos. “Si se destinara a la producción el dinero que se diluye en partidos políticos, hoy estaríamos trabajando en nuestros ranchos, no bloqueando carreteras”, sentenció.

El líder campesino responsabilizó al gobierno federal por la duración del conflicto. “Lo que dure este movimiento dependerá de lo que decida la presidenta Claudia Sheinbaum. No vamos a sentarnos a escuchar monólogos del gobierno mientras el gobierno no escucha al campesino”.

Añadió que no aceptarán diálogos vacíos: “Tenemos la guillotina en el cuello. No podemos negociar desde la amenaza. Si no hay reconocimiento público a la crisis que vive el sector, aquí vamos a seguir”.