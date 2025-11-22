Policías franceses capacitan a mexicanos para controlar disturbios en el Mundial 2026

fuente: unotv

Policías de Jalisco concluyeron una capacitación a cargo de la Policía Nacional de Francia para controlar manifestaciones y disturbios, con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

México será sede del certamen junto con Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio. El país albergará 13 partidos distribuidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. En Jalisco se jugarán cuatro encuentros en el estadio Akron, ubicado en Zapopan.

Capacitación de policías de Jalisco para el Mundial 2026