Estará Destilichadero en seis colonias durante la semana del 24 al 29 de noviembre
Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis de colonias de la Capital del 24 al 29 de noviembre.
El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.
Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.
Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.
Lunes 24 de noviembre
Colonia: Los Nogales
Cuadrante: Juan Pablo II, 63a, 53a, Lombardo Toledano, Sierra Madre Occidental, Sierra del Puma
Contenedor: Sierra Magistral y Barton
Martes 25 de noviembre
Colonia: Villa Juárez
Cuadrante: Martín López, 3a, Francisco Portillo, Francisco de Saucedo
Contenedor: Francisco de Saucedo y Kennedy
Miércoles 26 de noviembre
Colonia: San Jorge
Cuadrante: Industria y Comercio a Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Calle 20 a 34 y Zona Cerril
Contenedor: Secretaría de Industria y Comercio
Jueves 27 de noviembre
Colonia: Zootecnia
Cuadrante: Perif. R. Almada, C. Parasitología, 130a, Zootecnia
Contenedor: 128a y 124a
Viernes 28 de noviembre
Colonia: Agrícola Francisco Villa
Cuadrante: Cebollas, Río Columbia, Río Duero
Contenedor: Río Cauca y Cebollas
Sábado 29 de noviembre
Colonia: Concordia
Cuadrante: Palestina, Calle Aquiles Serdán, Liberación, Canal
Contenedor: Aldama y Miguel