Estará Destilichadero en seis colonias durante la semana del 24 al 29 de noviembre

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en seis de colonias de la Capital del 24 al 29 de noviembre.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 24 de noviembre

Colonia: Los Nogales

Cuadrante: Juan Pablo II, 63a, 53a, Lombardo Toledano, Sierra Madre Occidental, Sierra del Puma

Contenedor: Sierra Magistral y Barton

Martes 25 de noviembre

Colonia: Villa Juárez

Cuadrante: Martín López, 3a, Francisco Portillo, Francisco de Saucedo

Contenedor: Francisco de Saucedo y Kennedy

Miércoles 26 de noviembre

Colonia: San Jorge

Cuadrante: Industria y Comercio a Secretaría de Programación y Presupuesto y de la Calle 20 a 34 y Zona Cerril

Contenedor: Secretaría de Industria y Comercio

Jueves 27 de noviembre

Colonia: Zootecnia

Cuadrante: Perif. R. Almada, C. Parasitología, 130a, Zootecnia

Contenedor: 128a y 124a

Viernes 28 de noviembre

Colonia: Agrícola Francisco Villa

Cuadrante: Cebollas, Río Columbia, Río Duero

Contenedor: Río Cauca y Cebollas

Sábado 29 de noviembre

Colonia: Concordia

Cuadrante: Palestina, Calle Aquiles Serdán, Liberación, Canal

Contenedor: Aldama y Miguel