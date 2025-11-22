Gestiona Mario Vázquez pasto sintético para cancha de fútbol en Bachíniva

Dio inicio la rehabilitación de la cancha pública de fútbol rápido en Bachíniva, un proyecto logrado mediante la gestión del Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, y gracias a la atención del Gobierno del Estado que encabeza la Gobernadora Maru Campos.

La obra, que representa una inversión de más de 685 mil pesos, es mediante la Coordinación de Desarrollo Municipal, y consiste en la instalación de pasto sintético para brindar un espacio digno y seguro a niñas, niños, jóvenes y familias del municipio.Durante el arranque, el senador Vázquez destacó el valor del trabajo conjunto que permitió materializar este compromiso en tiempo récord:

“El compromiso de gestión con las niñas, niños y jóvenes de Bachíniva lo hicimos apenas a inicios de octubre y hoy ya es una realidad. Es un esfuerzo en equipo con el presidente municipal Adrián Varela y, por supuesto, con la respuesta oportuna de nuestra gobernadora Maru Campos a través de la Coordinación de Desarrollo Municipal que dirige Jorge Puentes. La suma de esfuerzos hizo posible este resultado”, señaló.

Mario Vázquez reiteró que seguirá impulsando acciones que mejoren los espacios públicos y fortalezcan la convivencia familiar en todas las comunidades del estado.“Seguiremos trabajando para que cada comunidad cuente con espacios dignos y funcionales para todas las familias”, afirmó.Por parte de la Coordinación de Desarrollo Municipal, Abril Chavarría destacó la relevancia social de esta obra, recordando que el deporte es una de las herramientas más poderosas que tiene una comunidad para transformar vidas, por lo que “esta obra no es solo infraestructura, es una inversión en la salud y el carácter de las nuevas generaciones”.

El presidente municipal, Adrián Varela, agradeció la gestión del Senador, por escuchar y atender siempre las necesidades del municipio y su gente, así también destacó el respaldo institucional del Gobierno del Estado que hizo posible este arranque de obra.

Con el inicio de la instalación del pasto sintético, Bachíniva avanza en la recuperación de infraestructura deportiva que favorece el desarrollo social y el bienestar de su gente.