Maduro baila en medio de amenazas de EE. UU.

Durante una actividad por el Día del Estudiante, Maduro aseguró que las asechanzas de Estados Unidos no impedirán sus actividades ni las del gobierno venezolano. El mandatario realizó estas declaraciones frente a cientos de jóvenes que asistieron al acto realizado frente al Palacio de Miraflores.

El presidente insistió en que Washington mantiene acciones que Caracas considera una amenaza. Desde agosto, Estados Unidos desplegó una flotilla de buques de guerra, incluida una embarcación identificada como el portaviones más grande del mundo. El gobierno estadounidense sostiene que dichas maniobras buscan frenar el narcotráfico, mientras que el gobierno venezolano denuncia una “amenaza militar letal” dirigida a derrocar a Maduro.

Estados Unidos y tensiones con Venezuela

Maduro afirmó que “a mí no me para nadie” antes de bailar ritmos tropicales junto a su esposa durante el evento. En su intervención, llamó a los estudiantes venezolanos a comunicarse con movimientos estudiantiles de Estados Unidos para expresar su rechazo a acciones militares.