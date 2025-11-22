Avanza segunda etapa del proyecto “Rescatemos el Río Sacramento”

Tras una primera etapa centrada en la concientización, el diálogo con las familias y la presencia en escuelas y hogares de las colonias cercanas, el proyecto entró a su fase operativa con acciones de limpieza profunda en las brechas del río con base en las evaluaciones previas del ecosistema, con el propósito de proteger la vida natural del área.

Dentro de las colonias Los Minerales, se reforzó el programa “Mi Casa Limpia”, que integra las acciones de Destilichadero y Patio de Mi Casa. En el primer Destilichadero, las y los vecinos retiraron 20 toneladas de tiliches, logrando despejar patios y frentes, reducir focos de riesgo y mejorar el entorno inmediato.

Las viviendas que participaron recibieron su sticker de “Mi Casa Limpia”, un reconocimiento al compromiso ciudadano con un ambiente más sano y seguro.

De manera paralela, desde el sábado 15 de noviembre se llevó a cabo un trabajo coordinado entre distintas áreas municipales para intervenir las brechas y alrededores del Río Sacramento con maquinaria especializada. Gracias a este esfuerzo conjunto se retiraron 487.5 toneladas de basura gruesa y escombros, acumulados durante años en el sector.

Esta limpieza representa un avance contundente para mejorar la seguridad de las colonias, recuperar brechas y avanzar en la restauración del cauce.

Primero se fortaleció la conciencia en escuelas y hogares; ahora se avanza con la recuperación física del río; y en las siguientes etapas se contemplan jornadas comunitarias, rehabilitación de espacios y reforestación con especies adecuadas para el ecosistema local.