Lo aseguran acusado de dar cristalazo a pick up y robar artículos deportivos en San Felipe
Policías municipales recuperaron artículos propiedad de un ciudadano que había denunciado el robo de sus pertenencías luego de estacionar una pick up en la vía pública y al salir observó que tenia un vidrio roto.
La victima informó que había estacionado su Chevrolet Silverado sobre la calle Estrada Bocanegra y luego de escuchar ruidos salió para ver que ocurría y alcanzó a ver a un hombre que corría con una maleta en la mano. Tras revisar su vehículo se dio cuenta que le habían robado una mochila con artículos deportivos y reportó el hecho a la policia.
Los agentes ubicaron al probable responsable en las calles 21 y Escudero con las pertenencias aún en su poder, mismas que fueron reconocidas por el afectado, ante lo cual se detuvo a Yahir Antonio G. R., de 28 años para ponerlo a disposición de la autoridad ministerial por probable robo y daños.