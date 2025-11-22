¿Cuándo podrás comprar boletos para el repechaje al Mundial?

fuente: adrenalina

Luego de que la Fecha FIFA de noviembre dejó a las 42 selecciones que clasificaron directo al Mundial 2026, aún quedan algunos lugares disponibles para la cita del próximo verano, pero eso se resolverá en marzo cuando se realice en el repechaje intercontinental en México.

México, que es parte del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, tendrá todos los partidos del repechaje intercontinental en el que se enfrentarán seis selecciones buscando los dos últimos pases de la zona y que se sumarán a los del repechaje europeo.

El Estadio Guadalajara, o Akron, será sede de dos encuentros, mientras que el Estadio Monterrey o BBVA tendrá dos partidos. La FIFA ha designado estas sedes dado que servirá como un ensayo de cara al Mundial 2026 donde ambos inmuebles serán parte de la gran fiesta del futbol.

¿Quiénes participarán en el repechaje intercontinental y cuándo se realizará?

En total, habrá seis representantes de diversas latitudes. Bolivia representará a la Conmebol, Concacaf tendrá a Jamaica y Surinam, mientras que la Confederación de Futbol de Oceanía tendrá a Nueva Caledonia. La Confederación Asiática de Futbol tendrá a Irak y la Confederación Africana de Futbol a República Democrática del Congo.

Los partidos se realizarán el 26 y 31 de marzo de 2026 en Guadalajara y Monterrey.

¿Cuándo saldrán a la venta los boletos para el repechaje del Mundial 2026 en Guadalajara y México?

Los boletos se pondrán a la venta a inicios del próximo año según informó la FIFA en su web oficial y se comprará a través de la página de internet FIFA.com/es/tickets.

Los precios tampoco se han anunciado, aunque se espera sean mucho más económicos que los boletos para el Mundial 2026.

No se necesitará de un sorteo e, incluso, podrían no abrir todas las gradas como ya sucedió en el pasado repechaje, pero esta información aún debe ser confirmada por FIFA.