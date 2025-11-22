Ciudadanos realizan caravana y muestran apoyo al alcalde con el lema “Que Bonilla es Chihuahua”

Este sábado por la mañana, cientos de personas se concentraron en la Huerta Legarreta para participar en una caravana que avanzó hasta la glorieta de la Diana Cazadora, donde colocaron calcas, banderas y pancartas con el mensaje: “Que Bonilla es Chihuahua”, en respaldo al alcalde de la capital.

La movilización inició en punto de las 10:00 horas en la Huerta Legarreta, ubicada en las calles Miguel Barragán y Portugal. Desde ahí, decenas de vehículos partieron con banderas y mensajes de apoyo, formando un convoy que circuló por las principales vialidades.

Al arribar a la glorieta de la Diana Cazadora, sobre la avenida Mirador, los participantes colocaron calcas en los automóviles y desplegaron grandes mantas con el mismo lema, reforzando así su respaldo público al presidente municipal.

El ambiente fue totalmente festivo: música, bocinas, porras y consignas acompañaron a los asistentes, quienes expresaron su apoyo a la gestión del alcalde durante toda la jornada.