Designan a Rafael Butchart coordinador de “El parque central”

Es un esfuerzo por fortalecer la gestión y proyección del Parque Central de Juárez, dijo la gobernadora Maru Campos, al designar a Rafael Roberto Butchart Sánchez como nuevo coordinador general del recinto.

El nombramiento representa un avance en la modernización y mejora integral del importante espacio público para la frontera.

Butchart Sánchez cuenta con experiencia en administración y análisis de datos en el sector público, además de una amplia trayectoria en el área financiera.

Durante ocho años formó parte del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, donde se desempeñó inicialmente como coordinador de egresos, posteriormente como jefe de contabilidad y, finalmente, como director administrativo.

Con su nombramiento se busca potenciar las acciones encaminadas al desarrollo, mantenimiento y gestión eficiente de este sitio, considerado uno de los pulmones urbanos más importantes de Juárez.