Alerta Policía Cibernética de la DSPM sobre fraudes y estafas por llamadas

La policía cibernética de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, hace un exhorto a las y los ciudadanos para evitar ser víctimas de estafas o fraudes a través de llamadas telefónicas, en las que a base de engaños solicitan diferentes cantidades de dinero.

Una de las modalidades son las llamadas en las que los infractores llaman a las víctimas y se hacen pasar por alguien que representa a sus jefes, solicitando una cantidad de dinero al encontrarse involucrado en algún problema, la persona realiza el depósito y de ahí se pierde la comunicación, esta modalidad es denominada como estafa “El Patrón”.

En esta temporada incrementa el flujo de dinero ante las bonificaciones laborales que se realizan de manera anual, motivo por el que los ciberdelincuentes e infractores aprovechan para delinquir.

Es importante que se comuniquen antes para confirmar con sus conocidos familiares o jefes la solicitud, colgar las llamadas y no proporcionar datos personales.

Reporte estos números ante cualquier intento de estafa o sospecha a la policía cibernética para ser analizados y canalizados a la aplicación antiextorsiones de Cuelga App.