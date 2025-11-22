Historias que motivan a la niñez y adolescencia juarense

Una leyenda juarense e inspiración para niñas y mujeres: así describió Rubí Enríquez, Presidenta del DIF Municipal, a Diana “Bonita” Fernández, quien ofreció una charla motivacional a estudiantes de los CASEF.

Enríquez destacó la importancia de que las mujeres persigan y alcancen sus sueños en cualquier disciplina o ámbito donde deseen desarrollarse, tal como la boxeadora lo ha logrado.

Durante el encuentro, Diana compartió su trayectoria, disciplina y constancia, cualidades que la han convertido en una referente del boxeo femenil en nuestra frontera.

Además, habló sobre su preparación rumbo a su próxima pelea del 29 de noviembre, donde buscará conquistar el Campeonato Mundial del WBC.