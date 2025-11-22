Exhorta SSPE a conducir con precaución ante temporada alta de movilidad

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad, exhorta a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y extremar precauciones para prevenir accidentes automovilísticos durante esta temporada, caracterizada por un notable incremento en la afluencia vehicular.

Con la llegada de actividades comerciales, escolares y recreativas propias de estas fechas, las calles y avenidas registran un mayor flujo de vehículos, lo que incrementa la posibilidad de incidentes viales.

Por ello, la Policía del Estado hace un llamado a todas y todos los conductores a respetar estrictamente los límites de velocidad, los señalamientos viales, así como a mantener una conducción atenta y libre de distractores.

La Subsecretaría de Movilidad enfatiza que la prevención es fundamental para proteger la integridad de peatones, ciclistas y automovilistas, además de contribuir a una movilidad más segura y ordenada.

La SSPE, reitera su compromiso con la protección de las familias chihuahuenses e invita a la población a adoptar medidas responsables al volante para reducir riesgos y fortalecer la cultura vial en el estado.