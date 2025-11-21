Invita Gobierno del Estado a disfrutar de las atracciones navideñas en la Plaza del Ángel.

Las actividades inician el 1 de diciembre con el encendido del tradicional árbol

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Relaciones Públicas, invita a los chihuahuenses a disfrutar de las atracciones que se preparan para las familias chihuahuenses en la Plaza del Ángel, con motivo de la temporada navideña.

Antonio Ferreiro, director de logística de la citada Coordinación, informó que las actividades inician el 1 de diciembre a las 17:00 horas con el tradicional encendido del árbol y la presentación del espectáculo de Bluey & Bingo con la puesta en escena: “En Busca de la Navidad”.

Ferreiro dio a conocer que también estarán en operación el resto de las atracciones, como la pista de hielo que tendrá una extensión de 1,500 metros cuadrados, con un aforo de hasta 300 personas por hora. La entrada tendrá un costo de 130 pesos.

Además, se instalará un carrusel gratuito de dos pisos, “El Torbellino” que hará sentir la adrenalina de la velocidad y se contará con la presencia de Santa Claus y de El Grinch, para amenizar el ambiente.

Como cada año, se colocará el Nacimiento y habrá un área de venta de alimentos.

El asesor técnico de la Coordinación de Relaciones Públicas, Omar Vázquez, explicó que el horario de las atracciones será de lunes a jueves de 12:00 a 21:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 22:00 horas.

En el caso del 24 y 31 de diciembre, operarán de 10:00 a 18:00 horas y la pista de hielo permanecerá cerrada. Tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero, estarán disponibles de 12:00 a 22:00 horas.

El último día de actividades será el 11 de enero de 2026.