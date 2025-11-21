Entregan Reconocimiento a la Práctica Educativa a 48 docentes.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), entregó el Reconocimiento a la Práctica Educativa 2025 a 48 docentes de Educación Básica y Media Superior.

Esta distinción tiene como propósito reconocer y valorar la práctica educativa de las maestras y maestros, además de promover el intercambio de experiencias exitosas en el ámbito educativo, así como estimular la innovación pedagógica y la mejora continua en la enseñanza.

La ceremonia fue encabezada por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quien felicitó y reconoció a las y los galardonados por su labor, compromiso y contribución al fortalecimiento de la educación de la niñez y juventud en Chihuahua.

“Hoy celebramos su creatividad, su entrega y su compromiso. Ustedes decidieron dar un paso adelante, compartir lo que construyen día a día en sus escuelas, abrir sus prácticas, mostrar su talento pedagógico y atreverse a participar”, expresó Gutiérrez Dávila.

Dijo que es fundamental que se conozca cómo contribuyen al fortalecimiento de la educación de las niñas, niños y jóvenes, por ello es importante evidenciar cómo se trabaja para fortalecer los procesos de formación, para tener mejores resultados en la enseñanza y el aprendizaje.

“Compartir lo que hacen enriquece al sistema educativo: inspira a sus colegas, fortalece el intercambio de experiencias, impulsa nuevas ideas y alimenta la mejora continua en las escuelas”, aseveró el titular de la SEyD.

Durante el evento, se compartieron algunas prácticas educativas exitosas a cargo de Griselda Rodríguez Medina, maestra de Preescolar en Batopilas; Judith Aurora Rodríguez Orozco, de Educación Media Superior en Casas Grandes; y Felipe Ruiz Cano, de Primaria en Parral.