Invitan al partido de reapertura del Estadio de Beisbol “Manuel L. Almanza”.

El Gobierno del Estado invita a la afición a asistir al Juego de Estrellas, que se desarrollará en el marco de la reinauguración de las obras de remodelación del Estadio de Beisbol “Manuel L. Almanza”, este viernes 28 de noviembre.

En el partido de exhibición participarán peloteros de la talla de Luis Urías, Ramón Urías, Steffy Aradillas y Daillana Frías, entre otros.

El boleto de acceso consiste en la donación de un kilo de alimento no perecedero, que será entregado al DIF Estatal, que lo distribuirá entre familias que viven en situación de vulnerabilidad, como parte de la campaña Juntos contra el Frío.

Lo anterior fue dado a conocer en rueda de prensa por la directora del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física (ICHD), Tania Teporaca Romero, el director del DIF Estatal, Gabriel Eguiarte Fruns y el presidente de la Liga Estatal de Beisbol, Daniel Cereceres.

El cotejo iniciará en punto de las 19:00 horas, por lo que se invita a la afición local a cooperar con la causa.

El alimento se entregará en el recinto a cambio de dos boletos de entrada. La lista de insumos donar incluye frijol, arroz, enlatados, avena o aceite, entre otros.