Las polémicas que opacan el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 y la respuesta de la mexicana.

La representante de México, Fátima Bosch, fue coronada como Miss Universo 2025 este viernes 21 de noviembre en Tailandia (jueves por la noche en México). Sin embargo, su triunfo no ha estado exento de controversia, y varios hechos recientes han colocado a la tabasqueña en el centro de la atención mediática.

Entre las situaciones que han generado polémica se encuentran la renuncia de tres jueces del certamen y una acusación de presunta manipulación en el proceso de selección. A continuación, te explicamos cinco polémicas que rodean el triunfo de la nueva Miss Universo.

La renuncia de jueces de Miss Universo antes del certamen

Tres miembros del jurado de Miss Universo 2025 anunciaron su renuncia días antes del certamen anual de belleza. Además, uno de ellos señaló que existía una falta de transparencia y la posibilidad de un fraude.

El músico Omar Harfouch fue el primero en anunciar en Instagram su renuncia al jurado de ocho miembros, alegando que un “jurado improvisado” había preseleccionado a las finalistas antes de la competencia.

Horas más tarde, el entrenador y exjugador de futbol francés Claude Makélélé también anunció su retiro, citando “razones personales imprevistas“.

Por su parte, Miss Universo emitió el martes un comunicado para refutar las declaraciones de Harfouch.

“Ningún grupo externo ha sido autorizado para evaluar a las candidatas ni seleccionar a las finalistas”, dijo Miss Universo.

El comunicado también aclaró que el músico podría haberse referido al programa Beyond the Crown, una “iniciativa de impacto social” que opera de forma independiente del certamen Miss Universo y cuenta con un comité de selección propio.

La Organización destacó que Harfouch había “tergiversado” el programa.

Una tercera jueza que renunció fue la Princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección de Miss Universo, aunque se desconocen las razones de su decisión.

Acusación de tráfico de influencias

El mismo Omar Harfouch aseguró en su cuenta de Instagram que “Miss México es una ganadora fraudulenta“.

“Yo, Omar Harfouch, declaré ayer en exclusiva en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría, porque el dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch“, escribió en Instagram.

También aseguró que Raúl Rocha y su hijo le sugirieron una semana antes del concurso votar por Fátima Bosch porque necesitaban que ganara, pues le dijeron que “será bueno para nuestro negocio“.

El encuentro entre Fátima Bosch y el director tailandés

A principios de noviembre, Miss México, Fátima Bosch, denunció haber sido agredida públicamente por el director tailandés del certamen, Nawat Itsaragrisil.

“Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización, y creo que no es justo. Estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie, sólo trato de ser amable”, expresó.

Bosch también declaró ante medios de comunicación un discurso sobre la importancia de levantar la voz.

“Deseo que ninguna mujer, sin importar si persigue un gran sueño o una corona, tenga que sacrificar su dignidad. Si te la quieren quitar, tú debes irte”.Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Nawat se disculpó posteriormente y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas, pero su conducta provocó una severa reprimenda por parte de la Organización.

La ambigua respuesta de Nawat tras el triunfo de Fátima Bosch

El directivo, que fue cuestionado después del triunfo de la mexicana y su sentir al ver a la delegada local terminar como primera finalista, declaró que no podía decir nada sobre el resultado.

“Oh, no puedo decir nada sobre el resultado, pero siempre lo respeto. Si los jueces y la organización ya lo han decidido, tenemos que aceptarlo. Pero, por cierto, depende de lo que piensen los fans del concurso de belleza. Estoy esperando ver los comentarios desde sus casas”, afirmó.

Las respuestas de Fátima ante las polémicas

Sin mencionar de forma directa lo ocurrido durante el certamen, ni los señalamientos de “fraude”, Fátima Bosch publicó este viernes una serie de mensajes en sus redes sociales.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió Fátima Bosh.

La mexicana también subió varias fotografías con la famosa corona “Lumière de l’Infini”, una pieza de la casa Jewelmer valuada en casi 5 millones de dólares.

Una edición de Miss Universo en medio de polémicas

Pero en medio de la controversia del triunfo de Fátima, se suman otros incidentes que marcaron esta edición de Miss Universo, como la caída del escenario el pasado miércoles de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, un accidente que la llevó al hospital.

Y es que la candidata jamaicana caminó hacia el borde izquierdo del escenario mientras saludaba al público. En cuestión de segundos, perdió de vista el límite de la plataforma y dio un paso en falso que la hizo caer directamente al vacío.

Ese mismo día, Miss Gran Bretaña, Danielle Latimer, tropezó en el escenario. Posteriormente, afirmó que la caída estaba coreografiada.

El conflicto en Medio Oriente también se hizo presente en el certamen, luego de que Nadeen Ayoub, la primera Miss Palestina, desfilara con un vestido que mostraba la imagen de la Cúpula de la Roca, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes en Jerusalén.

Por su parte, Miss Israel, Melanie Shiraz, afirmó haber recibido amenazas de muerte luego de que circulara un video en el que aparentemente lanza una mirada de reojo a Miss Palestina. La modelo aclaró que se trató de una edición manipulada y calificó el momento como un malentendido viral.