Se reúne Marco Bonilla con alcalde de El Paso Texas para colaborar entre ambas ciudades.

Abordaron estrategias para mejorar la economía por medio de la industria, educación, seguridad y turismo

El Paso, Texas, EE.UU. 21 de noviembre 2025.- El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, y el alcalde de El Paso, Texas, Renard Johnson, sostuvieron una reunión en la ciudad fronteriza para reforzar el hermanamiento que existe entre ambas ciudades, donde abordaron el intercambio comercial, el impulso de la región entre El Paso y Chihuahua en el área de la industria aeroespacial, además de temas de educación, seguridad y turismo.

Durante la reunión, Marco Bonilla mencionó la importancia de trabajar de la mano en potenciar las ventajas competitivas de ambas ciudades para generar prosperidad y desarrollo económico para ambas regiones. A su vez, el alcalde Johnson recalcó su interés en colaborar con la ciudad de Chihuahua en temas de seguridad, especialmente con capacitaciones entre ambas policías.

El acuerdo de hermanamiento entre ambas ciudades se firmó en el año 2019, y ahora en el 2025 ambos gobiernos municipales han redoblado esfuerzos para ampliar y dar puntual seguimiento a los acuerdos de mutuo beneficio entre las ciudades y sus habitantes.

Al terminar la reunión con el alcalde de El Paso, el alcalde Marco Bonilla invitó a su homólogo Johnson a visitar la capital del estado, a lo cual accedió con gusto y dijo que pronto visitará la tierra del Chuvíscar.