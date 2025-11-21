Atendió Municipio más de 940 baches durante el periodo del 18 al 21 de noviembre.

Se han atendido más 61 mil baches en lo que va del 2025.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, atendió mediante el programa emergente 974 baches en el periodo del 18 al 21 de noviembre, a fin de que los ciudadanos cuenten con mejores calles.

Durante esta semana, las cuadrillas de bacheo estuvieron en las calles de más de 12 colonias, así como en avenidas principales.

Cabe señalar que desde el inicio del programa emergente el pasado 7 de julio, y hasta el viernes 21 de noviembre, se han atendido 42 mil 334 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se han solucionado 61 mil 028.

A través de los recorridos que realizan los supervisores del Departamento de Mantenimiento Vial se determinan las zonas donde se va a intervenir con bacheo, así como también la colaboración de los ciudadanos al realizar su reporte por los diferentes medios de comunicación.

El Gobierno Municipal mantiene el compromiso con los ciudadanos de realizar acciones para mejorar las condiciones de movilidad dentro de la Capital, haciendo de las calles y vialidades más seguras y eficaces.

Se invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.