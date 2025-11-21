Conoce el programa Cero Tolerancia de la Policía Municipal para fortalecer la seguridad.

Con el fin de brindar mayor tranquilidad a las familias chihuahuenses, la Dirección de Seguridad Pública Municipal continúa reforzando la vigilancia en colonias prioritarias a través del programa Cero Tolerancia.

En el programa participan a través de recorridos, tanto los agentes de la vigilancia ordinaria como los elementos de grupos especiales, para garantizar la presencia policial las 24 horas y sobre todo no descuidar los horarios de mayor incidencia.

Durante los rondines se pone especial interés en revisiones de autos y motociclistas sospechosos para evitar se cometan hechos delictivos, pero también se fomenta la cercanía y la participación de la comunidad con los policías asignados a su sector.

La presencia de un mayor número de agentes disponibles en la calle ha permitido que los tiempos de respuesta a los reportes de emergencias se acorten sustancialmente para beneficio directo de la comunidad, sumado a que la corporación cuenta con patrullas de modelo reciente que facilitan el desplazamiento, incluso en colonias de difícil acceso.