Ofrece Municipio servicios integrales de salud en Clínica Punta Oriente.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), recuerda a la ciudadanía que en la Clínica Punta Oriente se ofrecen diversos servicios especializados para atender de manera integral la salud de niñas, niños, jóvenes y adultos.

Los servicios disponibles abarcan atención psicológica, cuidado dental, terapia de lenguaje, rehabilitación y consulta médica general, todos atendidos por personal capacitado que brinda orientación, evaluación y seguimiento según las necesidades de cada paciente. Además, la clínica cuenta con un lactario, espacio seguro y adecuado para la lactancia y la extracción de leche materna.

Entre las principales áreas de trabajo se encuentra psicología, enfocada en fortalecer la salud emocional y proporcionar herramientas para el manejo de situaciones de estrés o dificultades personales. Asimismo, el servicio dental ofrece diagnósticos, limpiezas y tratamientos preventivos para mantener una salud bucal adecuada.

La terapia de lenguaje está dirigida a mejorar las habilidades de comunicación, pronunciación y comprensión tanto en niños como en adultos, mientras que la rehabilitación física busca recuperar movilidad, fuerza y autonomía después de lesiones o procesos que afectan las funciones motoras.

Finalmente, se invita a la ciudadanía a utilizar la consulta médica y curaciones, donde se brinda atención para síntomas, diagnóstico oportuno y seguimiento del estado de salud general. Durante el presente año, se han otorgado mil 925 consultas médicas, cifra que muestra la constante demanda y utilidad de los servicios que brinda el IMPAS a la comunidad.

La Clínica Punta Oriente se encuentra ubicada en la calle Punta Los Alicitos número 9320, de la colonia Punta Oriente. Para más información o para agendar una cita, la ciudadanía puede comunicarse al 614 430 53 18.

El Gobierno Municipal reafirman su compromiso con el cuidado integral de las familias, invitando a la población a acercarse a la Clínica Punta Oriente para recibir atención profesional, accesible y cercana.