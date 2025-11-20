Participa en la carrera del Municipio “Valentía Fest” para visibilizar la lucha contra la violencia.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, reitera la invitación a participar en la Carrera Valentía Fest, la cual busca promover la activación física, el bienestar emocional y la convivencia familiar.

Este encuentro deportivo forma parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, mismo que también busca visibilizar la importancia de la lucha contra cualquier tipo de violencia.

La participación está abierta para mujeres, hombres, niñas y niños que deseen sumarse a esta causa. Las inscripciones continúan disponibles y pueden realizarse a través del siguiente link: bit.ly/Carrera-CIP.

Para más información comunícate al 614-539-99-05, la actividad tiene un donativo de 50 pesos