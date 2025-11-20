Rehabilita Municipio sala de velación en el seccional de El Sauz.

Más de mil 470 habitantes cuenta con un espacio adecuado para realizar sus actos fúnebres.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, llevó a cabo la rehabilitación de la sala de velación del seccional de El Sauz, lo que beneficiará a cerca de mil 470 habitantes.

Esta obra tuvo una inversión 261 mil 745 pesos donde se hizo una adecuación de espacio con la finalidad de que los usuarios cuenten más privacidad al realizar los actos fúnebres. Para la rehabilitación del inmueble se colocaron paredes de tabla roca para mayor privacidad de los baños, además, techumbre para resguardarse de inclemencias del clima.

También, como parte del proyecto se repararon baños y la conexión a la línea general, y el aislamiento de techo e impermeabilización.

Este proyecto surgió por la iniciativa de las y los habitantes de la comunidad y las poblaciones cercanas, y responde a la necesidad de contar con espacios dignos, que beneficien a la zona rural del municipio.

Esta obra es parte de las acciones que realiza la dependencia, cuyo fin es mejorar la calidad de vida y la infraestructura.