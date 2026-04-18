Crónica

Por Alejandro Páez

Advierte PAN hundimientos en tramo 5 de Tren Maya, posible “catástrofe”, alerta.

La senadora del PAN, Mayuli Latifa Martínez Simón, advirtió que el Tren Maya en el tramo 5, que conecta Cancún, Playa del Carmen y Tulum, presenta hundimientos estructurales que podrían derivar en una “catástrofe” si no se detiene de inmediato su operación.

A esto sumó pérdidas operativas por 3 mil 500 millones de pesos en el Tren Maya hasta septiembre de 2025 y 2 mil 500 millones de pesos en el grupo hotelero vinculado al proyecto

En total, señaló, se acumulan 6 mil millones de pesos en números rojos, lo que contradice la promesa de autosuficiencia.

La legisladora centró su denuncia en los riesgos geológicos de la obra, al señalar que la infraestructura fue construida sobre suelo kárstico —característico de la región—, lo que compromete su estabilidad. “Exigimos que se detenga de manera urgente el Tren Maya.

¿Quieren otra catástrofe como se han visto, descarrilamientos e inclusive pérdidas humanas?, porque ese tren, como lo ven ahí, está a una altura de metros al ras de la tierra y se puede hundir.

“Eso es lo grave de lo que está pasando y es por eso que hacemos este llamado, porque imaginemos todavía que siguen la obra, evidentemente buscando que sea un tren de carga. ¿Ustedes creen que va a aguantar un tren de carga esta tierra kárstica que tenemos en el sureste mexicano? No, no hay manera”, advirtió.

Martínez Simón aseguró que existen registros documentados de incidentes previos, incluyendo descarrilamientos en Yucatán (2024), Bacalar (enero de 2025) e Izamal (agosto de 2025), a los que ahora se suma un presunto hundimiento detectado en abril de 2026 en el tramo 5.

“¿Qué está esperando el gobierno? El tren sigue funcionando en estas condiciones”, cuestionó.

La legisladora también acusó que autoridades federales han intentado impedir la documentación de los daños.

Afirmó que personal de la Guardia Nacional restringe el acceso a la zona, obligando a quienes buscan evidencias a ingresar por la selva.

Según su testimonio, para registrar imágenes del estado de la infraestructura fue necesario recorrer cuevas y cuerpos de agua durante aproximadamente 45 minutos.

“Hoy lo están tapando. Hay hostigamiento para que no se vea lo que está pasando debajo del tren”, sostuvo.

Martínez Simón insistió en que especialistas advirtieron desde hace años que el tramo 5 no era viable por las características del subsuelo, compuesto por cavernas y cenotes.

Subrayó que esta red subterránea no solo es frágil, sino fundamental para el equilibrio ambiental de la región y para el atractivo turístico del Caribe mexicano.

“No quisieron escuchar a biólogos, ingenieros y expertos. Hoy estamos viendo las consecuencias”, dijo.

Además del riesgo estructural, la senadora cuestionó la viabilidad financiera del proyecto.

Recordó que el costo original del Tren Maya fue estimado entre 120 mil y 150 mil millones de pesos, pero actualmente —afirmó— asciende a cerca de 500 mil millones.

Ante este panorama, la legisladora anunció que el PAN impulsará exhortos para que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) investiguen tanto el impacto ambiental como posibles actos de corrupción.