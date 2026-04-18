Localizan con vida a Policías levantados en Belisario Domínguez

Durante un operativo en la comunidad de Cerro Prieto, municipio de Cusihuiriachi, habrían sido localizados con vida los tres elemenetos policiacos del municipio de Dr. Belisario Domínguez, que fueron privados de la libertad el pasado martes.

Se trata de Isidro Romero Chaparro, de 53 años, Director de Seguridad Pública; Cristian Pérez Loya, de 22 años, agente; Ricardo Estrada Rodríguez, de 43 años, agente.

Hasta el momento la Fiscalía no ha confirmado el hecho, pero fuentes extraoficiales confirman que fueron localizados con vida, aunque con lesiones por golpes, por lo que se les trasladó a un hospital de la zona del municipio de Cuauhtémoc, que ha Sido sitiado por elementos de la Policía Estatal y el Ejército.

Se espera que en unos minutos las autoridades hagan oficial esta información.