Capturan municipales a pareja con 113 porciones de coca y cristal en la Industrial

Policías municipales de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, participaron en una diligencia judicial mediante la cual se aseguraron un total de 113 paquetes con polvo blanco y una sustancia granulosa con cacteristicas similares a las drogas conocidas como cocaína y cristal y en dicha acción también se detuvo a una pareja.

Se trató de la ejecución de una orden de cateo en una vivienda de la calle Durango, en la colonia Industrial realizada la tarde del viernes 17, lugar al que los policías acudieron en conjunto con agentes de la Unidad de Narcomenudeo de la Agencia Estatal de Investigación, donde se localizaron las 101 porciones empaquetadas de supuesta cocaína y 12 mas de aparente cristal.

En la vivienda se detuvo a Carlos Juan S. C., de 27 años de edad y Jenny M. G., de 25, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con la evidencia localizada, con el fin de dar seguimiento a la situación de ambas personas.

La coordinación y comunicación interinstitucional permite impactar positivamente en el combate a la inseguridad y generar espacios cada vez mas seguros para la comunidad chihuahuense.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.