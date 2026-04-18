Incendio en la colonia Santo Niño moviliza a cuerpos de emergencia

Un fuerte incendio registrado la mañana de este sábado consumió gran parte de un domicilio habilitado como punto de reunión para el consumo de sustancias ilícitas, conocido como “picadero”, en la colonia Santo Niño.

El siniestro ocurrió sobre la calle Privada de J. Eligio Muñoz, casi en el cruce con la avenida Tecnológico, donde una densa columna de humo alertó a elementos de la Policía Municipal del distrito Villa, quienes realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Al arribar al lugar y confirmar la magnitud del incendio, los agentes solicitaron de inmediato el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Los tragahumo desplegaron un operativo para contener las llamas, evitando que el fuego se propagara a viviendas cercanas.

De acuerdo con los primeros reportes, el inmueble presentaba una considerable acumulación de basura y materiales altamente inflamables, lo que favoreció la rápida expansión del fuego.

Tras varios minutos de labores intensas, los bomberos lograron sofocar el incendio, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro.