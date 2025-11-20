Participan contingentes de deportistas y policías municipales en desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Deportistas de las Unidades Deportivas Municipales y Centros Comunitarios, así como a los diferentes equipos policiales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), participaron en el Desfile Cívico – Deportivo por la conmemoración del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Más de 800 deportistas de clubes, academias y gimnasios municipales participaron en el desfile cívico y deportivo, entre ellos destaca la delegación de las Adelitas de Maxibaloncesto que ha participado en mundiales, atletas medallistas en Juegos Nacionales, escuelas de iniciación en colonias y representantes de deportes urbanos y tradicionales como skateboarding y lucha libre.

Por parte de la DSPM participaron 386 elementos de los diferentes grupos policiales, bomberos y cadetes, a bordo de sus patrullas, motocicletas, bicicletas, caballos y vehículos todo terreno, con los que patrullan las calles y zona rural del municipio.