Piojo Herrera: reuniones, finiquito y su adiós a Costa Rica

fuente: ESPN

ESPN confirmó que el técnico mexicano aún se encuentra en Costa Rica, dará un informe y se devolverá a México

La era de Miguel Piojo Herrera en la Selección de Costa Rica ya vive sus últimas horas.

Tras consumarse el fracaso más doloroso del último cuarto de siglo —quedar fuera del Mundial 2026 sin boleto directo y también sin repechaje—, el futuro del mexicano quedó sentenciado en cuestión de minutos.

Fuentes cercanas a la Federación confirmaron a ESPN que Herrera tiene programada una reunión formal con el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, encuentro en el que deberá presentar un informe detallado de todo su proceso, acompañado por su cuerpo técnico, en la Eliminatoria, el entrenador sumó un 40% de rendimiento.

La tricolor sumó cuatro empates, una victoria, y la misma cantidad de derrotas en la Eliminatoria Mundialista.