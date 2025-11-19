España destina 942 mdd a Ucrania para apoyo militar y reconstrucción

fuente: excesior

El presidente español, Pedro Sánchez, anunció ayer junto a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, que su país destinará 942 millones de dólares en apoyo al país en guerra.

De esa cantidad, 711 millones de euros se destinarán a brindar apoyo militar y otros 231 millones de dólares se emplearán para la reconstrucción en el país.

Esta cantidad forma parte del acuerdo bilateral de seguridad suscrito durante la visita de Zelenski de 2024.

Como parte de la ayuda militar, está considerado el envío de equipamiento defensivo en el marco del acuerdo bilateral de seguridad suscrito en 2024.

La iniciativa destinada a la reconstrucción estará coordinado por la nueva Oficina Española de Reconstrucción para Ucrania.

Además, permitirá a las empresas españolas participar de forma directa y competitiva haciendo un especial énfasis en sectores como la energía, el transporte y la gestión del agua, añadió Sánchez en conferencia conjunta.

AL MENOS 36 HERIDOS EN REGIÓN UCRANIANA DE JÁRKOV POR NUEVOS ATAQUES

Nuevos ataques nocturnos rusos con drones dejaron al menos 36 heridos en la región ucraniana de Járkov y pusieron a todo el país en estado de alerta aérea, anunciaron este miércoles las autoridades.

Los bombardeos de Moscú durante las dos noches previas contra esa misma zona en el este de Ucrania dejaron al menos cuatro muertos, incluyendo una adolescente de 17 años.

La policía regional informó el miércoles que este “ataque masivo” con drones afectó dos distritos de la ciudad de Járkov, la capital de la región homónima, y causó daños en “más de diez edificios de viviendas”.

Las fuerzas del orden también registraron “36 heridos, entre ellos niños”, según un mensaje en la plataforma Telegram.

El gobernador Oleg Sinegubol denunció que las fuerzas rusas lanzaron 19 drones contra esa ciudad cercana a la frontera, la segunda más poblada del país antes de la invasión lanzada por Moscú en febrero de 2022.