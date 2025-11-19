Impulsa Municipio la inclusión y sensibilización en escuelas con partidos de goalball

Como parte del compromiso con la inclusión, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, realiza partidos de goalball en escuelas, deporte para personas con discapacidad visual y utilizado como herramienta de sensibilización.Cada vez más escuelas solicitan dinámicas de goalball, charlas de concientización y recorridos inclusivos, al reconocer su impacto en la empatía y la inclusión.

Estas actividades permiten visibilizar las capacidades de todas las personas, al tiempo que sensibilizan sobre los desafíos que enfrentan quienes viven con alguna discapacidad.Víctor Valois, colaborador del Departamento de Grupos Vulnerables mencionó la apertura y disposición que han encontrado en las instituciones educativas:

“es una actividad que nos ha servido mucho para generar conciencia sobre las personas con discapacidad.

Los participantes nos han dicho que es muy enriquecedor para cambiar la manera de pensar y ver que una persona con discapacidad puede practicar deporte.

”Por su parte, Gabriela Cortés, maestra del CECATI 137, participante en una de las dinámicas, compartió: “ayudó a sensibilizarnos y ponernos en el lugar de las personas ciegas. Comprendimos que, aunque tengan una discapacidad, pueden realizar actividades comunes adaptadas a sus necesidades.

”Para más información sobre actividades puedes comunicarte al 072 extensión 6579 línea directa del Departamento de Atención a Grupos Vulnerables o acudir a las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, ubicadas en avenida Juárez esquina con calle Segunda número 4, colonia Centro, en un horario de atención es de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas y los viernes de 8:30 a 14:00 horas.