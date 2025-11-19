Invitan a secundarias a participar en la convocatoria Maker Lab para equipamiento tecnológico

El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través del Instituto de Innovación y Competitividad, lanzó la convocatoria “Maker Lab 2025”, dirigida a secundarias públicas interesadas en implementar un espacio tecnológico con fines educativos.

Los planteles que deseen participar deberán presentar un proyecto orientado a la instalación de un laboratorio de creación e innovación, cuya propuesta debe incluir la firma de quien dirige la unidad académica, así como de al menos dos docentes responsables.

La información se recibirá en formato PDF y debe incluir una carta de postulación, evidencia fotográfica del espacio propuesto y un cronograma de implementación.

Los planteles seleccionados recibirán un kit que incluye una impresora 3D, grabadora láser de uso educativo y equipo de cómputo.

Los proyectos serán evaluados con base en su originalidad, impacto educativo y comunitario, viabilidad técnica y el compromiso institucional demostrado mediante la participación activa de docentes y estudiantes.

El periodo de recepción de propuestas será del 13 de noviembre al 12 de diciembre de 2025. Se aceptará únicamente un proyecto por escuela.

Para mayores informes, los interesados pueden escribir al correo roberto.chacon@i2c.com.mx, o acudir a las oficinas del Instituto de Innovación y Competitividad en Ciudad Juárez (avenida Abraham Lincoln 1320, edificio José María Morelos, segundo piso), con número telefónico (656) 629-33-00 ext. 54949 y 54950.

En caso de requerir informes en Chihuahua capital, pueden acercarse a la unidad en avenida Cuauhtémoc 1800, edificio empresarial, tercer piso, o llamar al teléfono (614) 415-09-86.